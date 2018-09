ERC emplaza a Colau a denunciar ante Fiscalía la oferta que recibió para ayudarle a acabar la carrera

El líder de ERC en Barcelona, Alfred Bosch, ha pedido a Ada Colau, llevar a Fiscalía la oferta que dice que recibió para facilitarle acabar la carrera. "No podemos permitir que el sistema universitario catalán esté bajo sospecha de prácticas irregulares, por eso la emplazo a acudir a Fiscalía", "no se puede devaluar su prestigio con insinuaciones que lo ponen en duda", por lo que considera irresponsable lanzar estos mensajes si después no se actúa en consecuencia, motivo por el que ha insistido en que Colau debe acudir a la Justicia.