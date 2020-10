ERC deslegitima a Ok Diario

El diputado de ERC Jordi Orobitg ha deslegitimado el digital OK Diario durante el pleno del Parlament. Ciudadanos ha presentado una moción sobre la trasparencia del Govern y el diputado se ha quejado del exceso de control parlamentario.Orobitg ha considerado que “una noticia en Ok Diario no es un argumento para hacer una pregunta o una solicitud al Govern. Es legítima, eh?, puede serlo, pero una información que aparece en Ok Diario no puede fundamentar legítimamente, creo, la pregunta en este caso de un grupo parlamentario dirigida al Govern”.