Era tan pobre que solo tenía dinero

He estado unos días peregrinando por tierras andaluzas a través del llamado Camino Mozárabe. Me he encontrado con gente extraordinaria que hace lo que le gusta con amor; también me he tropezado con otros modos de proceder, que me cuesta más poder comprender. Vamos a intentar en estas líneas ahondar un poco en lo que hay detrás de la avaricia. (A continuación se aportan unos ejemplos actuales y unas reflexiones al respecto)