¿Por qué era tan buena Marisol Paíno?

Sobre su defensa… ¡Cómo taponaba! Además, era tan rápida que no la veías venir y te quedabas pegada. Cabe decir que era limpísima jugando, incluido defendiendo, claro. No te tocaba ni metía el codo. No sé cuántos títulos de Liga ganó con el Celta, único equipo de primera división en el que jugó, lo que sí sé es que no le gustaba estar en la selección española y casi siempre rechazaba las convocatorias de los entrenadores. Que yo sepa, solamente estuvo en el pre europeo de Alemania en marzo del 78.