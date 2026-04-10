«¿Era necesario preguntar si Jéssica Rodríguez ofrecía sexo por dinero?»

Avanza el juicio contra el exministro José Ávalos, político probadamente abolicionista por sus votaciones a las leyes criminalizadoras del trabajo sexual de 2022 y 2023, y a Jéssica Rodríguez le han preguntado si era prostituta: ¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución? El presidente del tribunal ha pedido una reformulación de la pregunta y el abogado la ha parafraseado tal cual lo hubiera hecho chatGPT “¿Su actividad consiste en recibir una contraprestación económica a cambio de sexo?” El presidente la ha admitido.
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Pero los juzgados de España no trabajan de acuerdo al sentido común ni a un Estado de Derecho, sino al sensacionalismo, las bajas pasiones y, muy importante, lo que diga la prensa que es en buena medida la que guía los resultados de muchos juicios, especialmente los mediáticos como éste.
El por qué No Procede dicha pregunta, y las consecuencias que tiene para las personas implicadas en el juicio sean culpables o inocentes, lo explica el artículo.
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Ni el apellido saben escribir. Ahí he parado de leer la mierda esta.
Y que haya respondido que no tampoco es mentira, habrá acabado los estudios que se pagaba puteando. Y el piso que se ha comprado también.