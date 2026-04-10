«¿Era necesario preguntar si Jéssica Rodríguez ofrecía sexo por dinero?»

Avanza el juicio contra el exministro José Ávalos, político probadamente abolicionista por sus votaciones a las leyes criminalizadoras del trabajo sexual de 2022 y 2023, y a Jéssica Rodríguez le han preguntado si era prostituta: ¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución? El presidente del tribunal ha pedido una reformulación de la pregunta y el abogado la ha parafraseado tal cual lo hubiera hecho chatGPT “¿Su actividad consiste en recibir una contraprestación económica a cambio de sexo?” El presidente la ha admitido.