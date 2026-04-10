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«¿Era necesario preguntar si Jéssica Rodríguez ofrecía sexo por dinero?»

«¿Era necesario preguntar si Jéssica Rodríguez ofrecía sexo por dinero?»

Avanza el juicio contra el exministro José Ávalos, político probadamente abolicionista por sus votaciones a las leyes criminalizadoras del trabajo sexual de 2022 y 2023, y a Jéssica Rodríguez le han preguntado si era prostituta: ¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución? El presidente del tribunal ha pedido una reformulación de la pregunta y el abogado la ha parafraseado tal cual lo hubiera hecho chatGPT “¿Su actividad consiste en recibir una contraprestación económica a cambio de sexo?” El presidente la ha admitido.

| etiquetas: jéssica rodríguez , ávalos , juicio
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15 comentarios
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Supercinexin #6 Supercinexin
No.

Pero los juzgados de España no trabajan de acuerdo al sentido común ni a un Estado de Derecho, sino al sensacionalismo, las bajas pasiones y, muy importante, lo que diga la prensa que es en buena medida la que guía los resultados de muchos juicios, especialmente los mediáticos como éste.

El por qué No Procede dicha pregunta, y las consecuencias que tiene para las personas implicadas en el juicio sean culpables o inocentes, lo explica el artículo.
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#5 Suleiman
Y eso que relevancia tiene, a parte del morbo?
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ombresaco #8 ombresaco
#5 si se habla de corrupción, y de pagos en negro, y de contratos fraudulentos... cierto sentido, tiene.
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#10 Suleiman
#8 El tema es que gasto dinero público para uso personal. Esto puede ser un viaje, putas,coca o lo que le salga de las gónadas. Lo importante es el gasto, no como se lo gasto.
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ombresaco #15 ombresaco
#10 pero si tuviera contratado a alguien que fuera quien le buscaba los viajes por internet, y lo tuviera contratado como cualquier otra cosa, la pregunta "cobraba usted por buscar viajes por internet?" sería pertinente, no?
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#2 Tecar
Sí.
Siguiente pregunta.
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Ergo_2k1 #1 Ergo_2k1
respuesta: si
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#7 Edwin.r
Saber si el secretario general del psoe, abolicionista, ha pagado por sexo pues es algo que la opinión pública debe saber, más aún si ha sido con nuestros impuestos.
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MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
#7 eso no es lo que se juzga.
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#14 ldoes
#7 Como es del PSOE importa. Si fuese del PP o VOX daría igual. :palm:
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Vodker #13 Vodker
La entradilla: Avanza el juicio contra el exministro José Ávalos.
Ni el apellido saben escribir. Ahí he parado de leer la mierda esta.
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devilinside #3 devilinside
Desde el punto de vista de la defensa, sí
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#11 Leon_Bocanegra
Y Federico indignadisimo con el juez porque no usó la palabra "puta". Que se dejase de eufemismos y le preguntase que si era puta, dice el mamarracho.
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Andreham #12 Andreham
Creo que ya es la segunda noticia en poco tiempo del palo "De verdad hay que hablar de sexo en el juzgado? Es super denigrante y vergonzoso para la mujer!" y me da un poco de hedor y miedo.
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#4 sliana
Quién decidió airear esas fotos fue la prensa. Todos las hemos visto, su familia incluida. Lo que han hecho es dejar constancia en el juicio.

Y que haya respondido que no tampoco es mentira, habrá acabado los estudios que se pagaba puteando. Y el piso que se ha comprado también.
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menéame