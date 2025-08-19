Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas

Lo habíamos advertido muchas veces, que no se estaban respetando las normas con los animales en las playas. Ayer, la Policía Local de Cangas actuó en la playa de Areacova, obligando a sus propietarios a retirarlo. El animal, además se encontraba haciendo UN AGUJERO.
| etiquetas: perros , playa , agujero
Sobre la gente que deja la playa hecha una mierda, especialmente Areacova, en la que no puede entrar la máquina a limpiar, ¿algo que decir?
Que, evidentemente, las normas están para que las cumplamos todos, todas. Lo que verdaderamente me fascina es el tono de la noticia.