Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas

Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas

Lo habíamos advertido muchas veces, que no se estaban respetando las normas con los animales en las playas. Ayer, la Policía Local de Cangas actuó en la playa de Areacova, obligando a sus propietarios a retirarlo. El animal, además se encontraba haciendo UN AGUJERO.

5 comentarios
Macadam #1 Macadam
Noticia solo para suscriptores
mund4y4 #5 mund4y4
Uoooooo, un perro haciendo un agujero en la arena... ¡imposible de reparar!

Sobre la gente que deja la playa hecha una mierda, especialmente Areacova, en la que no puede entrar la máquina a limpiar, ¿algo que decir?

Que, evidentemente, las normas están para que las cumplamos todos, todas. Lo que verdaderamente me fascina es el tono de la noticia.
AsVHEn #2 AsVHEn
¡¡¡¡¡Un agujero!!!!! ¡Habrase visto!.
#3 Meloncio
#2 No era un agujero sin mas...era UN AGUJERO.
tul #4 tul
#3 si no llega a ser por el autocorrector seria UN BUJERO.
