Un equipo español crea el primer catálogo mundial de 'cicatrices' en el ADN humano

El reparoma humano (REPAIRome) es un recurso abierto y pionero que describe cómo influyen los cerca de 20.000 genes humanos en los patrones de reparación del ADN.

