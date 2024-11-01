·
Un equipo científico de la UGR y el ibs.Granada identifica un compuesto natural que frena el avance de la enfermedad del hígado graso
El estudio demuestra que el ácido β-resorcílico previene la progresión de la enfermedad hepática hacia estadios más graves y reduce la acumulación de grasa y la inflamación.
