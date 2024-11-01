edición general
1 meneos
1 clics

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre e imagen a partir de 2026

A través de un comunicado, la organización señala que con el cambio se alejan "de su actual identidad israelí" y que es un paso "esencial para asegurar el futuro del equipo"

| etiquetas: israel , ciclismo , nombre , israel-premier tech
1 0 0 K 20 actualidad
2 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
#1 alfinal *
Se llamará Imperio Israelí - Primer Reich dando por hecho que se van a quedar con toda Gaza y toda Cisjordania y quieren un nombre más acorde a lo que son.
0 K 11
#2 Archaic_Abattoir
El mismo perro con distinto collar.
0 K 7

menéame