El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre e imagen a partir de 2026
A través de un comunicado, la organización señala que con el cambio se alejan "de su actual identidad israelí" y que es un paso "esencial para asegurar el futuro del equipo"
|
etiquetas
:
israel
,
ciclismo
,
nombre
,
israel-premier tech
#1
alfinal
*
Se llamará
Imperio Israelí - Primer Reich
dando por hecho que se van a quedar con toda Gaza y toda Cisjordania y quieren un nombre más acorde a lo que son.
0
K
11
#2
Archaic_Abattoir
El mismo perro con distinto collar.
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
