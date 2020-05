Equidistantes, no. Gracias  

No es momento de templar gaitas, queridas y queridos profesionales en el arte de ponerse de perfil. Si los intransigentes no abandonan el raca-raca, no queda más remedio que plantarles cara. A ellos y a sus palmeros mediáticos, tanto a los hooligans como a los equidistantes. A todos los que en estos días se les llena la boca con palabras como objetividad, neutralidad, independencia o imparcialidad, van dedicadas las ilustraciones de este artículo...