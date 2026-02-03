·
"Epstein probablemente era un espía ruso", dice Tusk
Polonia examinará la 'posibilidad cada vez más probable de que el escándalo de pederastia haya sido coorganizado por los servicios de inteligencia' en Moscú
etiquetas
escándalo
rusia
epstein
tusk
#1
pitercio
Porque le cuesta admitir que era un agente sionazi.
4
K
58
#2
Nitanmal
#1
Tusk sí que lo es 100%
0
K
10
#5
Dav3n
La enésima trola para meter a los rusos en un tinglado occidental claramente vinculado con USRAEL.
Resumiendo: alpiste para retardados.
PD: Señores NAFO, ¿No se cansan ustedes de hacer el puto ridículo?
2
K
37
#8
veratus_62d669b4227f8
#5
No se cansan no...tienen su público.
1
K
16
#6
Andreham
Malditos rusos que les obligaron a follar con niñas.
1
K
14
#4
Metabarón
Ese señor del que usted me habla
0
K
8
#7
OTANASIA
Todo es Rusia. Cuando no se puede catalogar de ser ruso, es espía ruso. Probablemente también comía ensaladilla rusa. ¡Pues ahí lo tienes!
0
K
8
#12
Herrerii
Ahora resulta que va a ser de todo menos americano, nos mean en la cara y ...
0
K
8
#3
platypu
Que Putin tiene a los trumpistas cogidos por los huevos debe ser casualidad
0
K
7
#11
z1018
Rusia, Perro Sanxe y el coletas
0
K
7
#9
seruvi
Está noticia es un bálsamo para Alandete & Co.
0
K
6
#10
CheliO_oS
JAJAJAJAAA aquí cada uno tira para lo suyo.
0
K
6
