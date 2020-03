El epidemólogo que ayudó a derrotar a la viruela explica lo que se avecina [ENG]

Larry Brilliant dice que no tiene una bola de cristal. Pero hace 14 años describió cómo sería la próxima pandemia. En ese momento, sonaba casi demasiado horrible para tomarlo en serio. "Mil millones de personas enfermarían", dijo. "Hasta 165 millones de personas morirían. Habría una recesión global y depresión, y el costo para nuestra economía sería mucho peor". Él intenta no decir "Te lo dije" con demasiada frecuencia. Pero sí nos lo dijo, no solo en conversaciones y escritos, sino como el asesor técnico principal de la pandemia en "Contagio".