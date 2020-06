Los epidemiólogos piden no ser usados para subir la crispación

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha lamentado que la labor de los epidemiólogos está siendo utilizada en esta crisis sanitaria para aumentar la crispación política y ha advertido de que "no es aceptable ni apropiado" responsabilizar al personal técnico de las decisiones de quien gobierna. La SEE ha hecho pública este martes una carta en la que ha pedido que no se politice el trabajo de los epidemiólogos tras constatar que su labor, en ocasiones, está siendo utilizada para aumentar la crispación política.