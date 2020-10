Los epidemiólogos, “perplejos” ante la postura de Madrid: “Es absolutamente excepcional”

La inacción del Gobierno regional ante unos datos preocupantes es "inasumible", argumentan.“Tiene la tasa más alta de Europa, que no es moco de pavo” “Como no hay tratamiento para el coronavirus, la única solución por el momento es el aislamiento de los contagiados, y eso se hace con un buen sistema de detección, diagnóstico y rastreo. En la medida en que esto se consiga, no hace falta tomar más medidas en una comunidad, pero si eso no se hace, la infección se va extendiendo”, explica Joan Ramón Villalbí, miembro de la Junta de la Sociedad