La epidemia tras la moda de las manicuras (semi)permanentes

Estudios científicos advierten que la moda de las manicuras permanentes está causando una “epidemia” de alergias en la piel y también enfermedades respiratorias. El problema está en los acrilatos, unos químicos que no deben tocar la piel y cuyos fabricantes han advertido que no deberían usarse para las uñas. En España, un estudio documentó 101 casos de dermatitis alérgica por manicuras en un año. El gobierno español dice que no ha detectado “ningún riesgo grave para la salud” relacionado con productos de manicura.