Los envíos y comentarios anonimizados como solución para los negativos injustos

Hace unos días se publicaba en el blog de Menéame que la administración va a tomar medidas contra los negativos por inquina, es decir, contra los negativos que se ponen por enemistad con el usuario que comenta o realiza el envío www.meneame.net/m/actualidad/las-cosas-de-2026 Más allá de sancionar, creo que podría habilitarse una opción bastante idónea para minorar el impacto del problema: la anonimización de comentarios y envíos.

Esto implica que yo, usuario registrado de Menéame, tengo la opción de comentar y enviar cosas con mi nombre, de forma que todo el mundo puede ver quién es el autor, o haciendo clic en un botón de "anonimizar" que me saldría en el panel. Eso implicaría que tanto el comentario como el envío que yo decida aparecerán bajo el nick "anónimo", no pudiendo vincularse con usuario alguno. Es cierto que a veces resulta posible identificar al usuario pese a esta medida de protección, por ejemplo si escribe artículos con un cierto estilo de escritura, pero en la inmensa mayoría de los casos sería imposible saber quién es y, con ello, quedaría protegido frente a sus haters.

La implementación técnica de la medida debería ser sencilla.

¿Qué os parece la medida? ¿Implementaríais otras adicionales? Hablemos.