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¿Envías decenas de CV y nadie te llama? El motivo real te va a "deprimir" todavía más

Investigadores han comprobado que si has redactado tu CV con IA tienes muchas más probabilidades de ser seleccionado para una vacante que si lo has escrito tú mismo. ¿Por qué?

| etiquetas: currículum , trabajo , ia
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3 comentarios
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Pertinax #3 Pertinax *
#2 Me pregunto cuantas empresas españolas utilizan IA para filtrar currículos. Me da que tirando a muy pocas.

Si no te responden es porque suele ser lo normal y esperable. No es tan diferente al ligar.
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Pertinax #1 Pertinax *
Si necesitas una IA para redactar tu currículo, es que tienes menos letras que una tarjeta de visita.

En lo que sí puede ayudarte es en vestirlo bonito, porque, seamos sinceros, la media poblacional tiene el gusto estético de Cecilia Giménez Zueco.
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Format_C #2 Format_C
#1 creo que lo que dice el artículo es que como RRHH usa IA para filtrar los CV y estos tiran más para lo que están redactados con IA, es hora de coger tu CV y pasarlo por un IA para poder pasar ese primer filtro.
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menéame