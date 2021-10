Para el colectivo LGTIBQ+ también pasan los años. ¿Qué puede aprender la sociedad de su experiencia? Al realizar una tesis sobre el impacto de la homosexualidad sobre el proceso de envejecimiento no fueron pocas las voces que me preguntaron si acaso los cuerpos se deterioraban de manera diferente. Si la vejez y la muerte no nos iguala a todos. Que qué importa ser gay cuando tienes alzhéimer.