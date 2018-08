Entrevista en ZDF con el líder de AfD: nada que decir fuera del tema refugiados [DEU]

Si les sacas de su tema preferido, los refugiados, el partido Alternativ für Deutschland (AfD) tiene sorprendentemente poco que decir, como ha vuelto a demostrar su lider Alexander Gauland. Sobre muchos temas candentes AfD no tiene nada que decir. "Sobre eso no le puedo dar una respuesta en este momento". "No, no le puedo explicar nada sobre eso". "No soy experto en esa cuestión". Estas son las expresiones de Gauland en una entrevista en la TV pública ZDF.