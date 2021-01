Entrevista con Yehudi Menuhin (1990) [EN]

"Creo que conocer a los líderes no es suficiente porque a menudo están totalmente fuera de contacto con la gente. Es igual de importante conocer a la gente que hace el trabajo [...] Puedes conocer a los ministros de educación, pero a menudo ellos no tienen el entendimiento de la gente que trabaja en las escuelas. Manejan abstracciones. Creo que muchos de los problemas, tragedias y miserias humanos vienen de que nos refugiamos en abstracciones y nos peleamos por cosas que no tienen valor, verdad ni realidad a efectos de la existencia cotidiana"