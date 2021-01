Entrevista a Yasen Stoilov, artista de la portada búlgara de Rhythm of War

Como sabéis, los fans del Cosmere (y en especial del Archivo de las Tormentas), estamos súper emocionados no sólo por la exitosa campaña de Kickstarter para la edición X Aniversario de The Way of Kings (que en estos momentos ha superado los 460 patrocinadores españoles, ¡algo jamás visto en la historia de Kickstarter!), sino también porque después de tres años de larga espera, el 19 de noviembre vamos a poder regresar al fin a Roshar y reencontrarnos con algunos de nuestros personajes más queridos.