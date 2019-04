Entrevista Uxue Barkos, presidenta de Navarra

Cualquier gobierno de Navarra, cuando se pone a elaborar los Presupuestos, lo primero que tiene que hacer, recaude lo que recaude, es determinar la Aportación de Navarra al Estado. No es insolidario porque Navarra supone el 1,4% de la población de España y aporta el 1,6% de su PIB. Recibe en función de su población y aporta en función de su riqueza. No es opaco: este Gobierno ha publicado todas las actas de las negociaciones con el equipo del presidente Mariano Rajoy en su web. Y no es poco riguroso, fue una negociación de datos, celdilla por c