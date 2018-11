Entrevista Sophie Baby: “Puede que la transición no curara las heridas pero los españoles han aprendido a vivir en paz”

Entrevista con la autora de "El mito de la transición pacífica:Violencia y política en España".Durante la transición hubo muchos muertos,un dato fácilmente comprobable pero que no encaja con el discurso oficial. Es cierto que el Congreso reconoció el golpe de Estado franquista,que se ha legislado..pero una petición de perdón explícita a las víctimas nunca se ha hecho. Me parece más interesante que quienes proponen una 2 transición piensan que la primera transición no ha acabado sino que fue terminada mal,con espacios que no fueron democratizad