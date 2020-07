[ENTREVISTA] Santiago Yerga descarta la regularización de personas migrantes propuesta por Unidas Podemos

En este momento, no habrá esa regularización. Y por diferentes razones. En primer lugar, la cifra de 600.000 es un arcano, nadie sabe de dónde sale esa cifra. Creo que detrás de esas 600.000 personas hay una variedad de situaciones que no están perfiladas y que se solapan unas con otras. En segundo lugar, cualquier ejercicio destinado a plantearnos una medida de ese calado en el futuro tiene que estar necesariamente vinculado a cómo vamos a salir de esta situación de pandemia. En tercer lugar, no se puede manejar alegremente el futuro...