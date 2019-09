Entrevista a Philippe Lançon, periodista que se reconstruye tras el atentado de ‘Charlie Hebdo’

-"Tengo 56 años. Soy parisino. Soy periodista desde hace 33 años, colaboro en el semanario satírico ‘Charlie Hebdo’. Estoy casado, tenemos una hija (once meses). ¿ Política? Soy de izquierdas, socialdemócrata. ¿ Creencias religiosas? Ninguna. En mi tiempo libre camino y escucho a Bach". Algunas de sus respuestas: -Los asesinos, los hermanos Kouachi... -Eran pobre gente, cabezas huecas... -¿Los odia? -No siento nada, no me interesan.