publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
32
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Entrevista al periodista Vasco-Ruso PABLO GONZALEZ tras su puesta en libertad
Entrevista al periodista vasco Pablo González tras su puesta en libertad
|
etiquetas
:
espia
,
entrevista
,
pablo gonzalez
4
1
8
K
-21
actualidad
9 comentarios
4
1
8
K
-21
actualidad
#1
Pertinax
AY PAVEL PAVEL!
4
K
64
#3
SantiH
#1
QUE TE HAN PILLAO PAVEL
5
K
80
#4
Alakrán_
#1
Habla con propiedad, Pablo el Espía.
4
K
51
#8
meneandotela
Anda que no había meneantes que defendían al espía y escupían sobre el gobierno, y si te atrevías a decir cualquier cosa te fundían a negativos.
2
K
38
#5
CharlesBrowson
lo que me pregunto, los que pusieron la pezuña en el fuego por el tovarich pavel...imagino que habran recibido algun email del cni o entidad europa.."holis, tenemos que hablar (emoji de guiño)"
2
K
34
#2
SantiH
#0
duplicada
www.meneame.net/story/entrevista-periodista-vasco-ruso-pablo-gonzalez-
1
K
27
#6
bronco1890
Cuando salían noticias de Pablo invariablemente llegaban a portada, ahora cuando salen noticias de Pavel invariablemente las tumban.
1
K
24
#9
cosmonauta
#6
Y lo que me arrepiento de haberle dado alguna credibilidad a ese tipo.
0
K
20
#7
ElenaCoures1
No voy a ver esa bazofia con esa piltrafa de persona
Sobre todo porque no le preguntarán por la cornucopia a la mujer vasca que ha abandonado, que sería lo único que merecería algo de atención
1
K
18
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
