Entrevista al periodista Vasco-Ruso PABLO GONZALEZ tras su puesta en libertad  

Entrevista al periodista vasco Pablo González tras su puesta en libertad

Pertinax #1 Pertinax
AY PAVEL PAVEL!
SantiH #3 SantiH
#1 QUE TE HAN PILLAO PAVEL
Alakrán_ #4 Alakrán_
#1 Habla con propiedad, Pablo el Espía.
#8 meneandotela
Anda que no había meneantes que defendían al espía y escupían sobre el gobierno, y si te atrevías a decir cualquier cosa te fundían a negativos.
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
lo que me pregunto, los que pusieron la pezuña en el fuego por el tovarich pavel...imagino que habran recibido algun email del cni o entidad europa.."holis, tenemos que hablar (emoji de guiño)"
bronco1890 #6 bronco1890
Cuando salían noticias de Pablo invariablemente llegaban a portada, ahora cuando salen noticias de Pavel invariablemente las tumban.
cosmonauta #9 cosmonauta
#6 Y lo que me arrepiento de haberle dado alguna credibilidad a ese tipo.
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
No voy a ver esa bazofia con esa piltrafa de persona
Sobre todo porque no le preguntarán por la cornucopia a la mujer vasca que ha abandonado, que sería lo único que merecería algo de atención
