Entrevista a la periodista Nuria Varela en La Aventura del Saber

A partir del min. 5:15 : "El problema del relato mediático sobre la violencia de género es que nos falta el móvil del crimen. Estamos dando vueltas porque no entendemos por qué y buscamos otras justificaciones. El móvil del crimen es la desigualdad. Un maltratador es un hombre que no considera a las mujeres seres humanos iguales que él. No las respeta, a todas en general y a la suya en particular. Por eso es esa violencia, porque exige sumisión y obediencia. Un hombre que respeta a las mujeres nunca puede ser un maltratador".