Entrevista a una madre francesa infanticida: "Para mí, no era un hijo" [FR]

Antes de ser condenada este martes por un jurado popular a 5 años de cárcel por matar a su bebé recién nacido, aceptó conceder una entrevista para tratar los hechos, en particular del estado de negación de su embarazo. "No sabía que estaba embarazada". "Para mí, no había llevado ese bebé durante 9 meses, no era un hijo para mí". "El bebé salió". "El bebé lloraba, chillaba, no quería que mis otros dos hijos se despertasen". "Un año después, comprendí lo que había hecho, soy un monstruo".