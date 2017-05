Entrevista a Jesús Merino respecto a su próximo trabajo en Hellblazer

Hablamos con el dibujante gaditano tras el anunció de su participación en el primer arco de la nueva etapa de Hellblazer con guión de Tim Seeley. Hellblazer es una de las series más longevas del sello Vertigo, con la llegada de los new 52, se produjo su inclusión dentro del universo DC – aunque no olvidemos que John Constatine lo creó Alan Moore como personaje en La Cosa del Pantano de DC– y el agotamiento que la serie ya presentaba en su última fase pre new 52, se acentuó aún más durante la etapa New52/DC YOU.