Entrevista a Hüseyin Doğru: sanción y censura a periodistas en la UE  

Entrevista de Irene Zugasti de canal Red al periodista Hüseyin Doğru de origen kurdo establecido en Berlín, Alemania, y fundador de la plataforma Red Media. La UE le condenó a "muerte civil", al prohibir a Doğru trabajar, viajar, recibir dinero o regalos y realizar cualquier compra ni pago, ni siquiera a un abogado o el alquiler de una vivienda