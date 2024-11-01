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Entrevista a Hüseyin Doğru: sanción y censura a periodistas en la UE

Entrevista a Hüseyin Doğru: sanción y censura a periodistas en la UE  

Entrevista de Irene Zugasti de canal Red al periodista Hüseyin Doğru de origen kurdo establecido en Berlín, Alemania, y fundador de la plataforma Red Media. La UE le condenó a "muerte civil", al prohibir a Doğru trabajar, viajar, recibir dinero o regalos y realizar cualquier compra ni pago, ni siquiera a un abogado o el alquiler de una vivienda

| etiquetas: hüseyin doğru , entrevista , unión europea , sanciones
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11 comentarios
11 3 0 K 154 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Jardín de libertá.
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#5 Dav3n
#1 Ya que lo nombras ten la decencia de poner en copia a Borrell :troll:
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Pertinax #8 Pertinax *
#7 Yo he hablado exclusivamente del entrevistado, que para ti, por alguna incomprensible razón es alguien a quien no puedo referirme, a pesar de ser el protagonista del envío.
1 K 29
Pertinax #2 Pertinax *
Canal Red indignadísimo porque se sancione a un propagandista de Russia Today, pero cuando esa propaganda favorece a la ultraderecha europea cierran el boquino. A ver si... :roll:
4 K 21
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#2 Tio , deja de dar puta pena, lo que le han hecho a Irene Zugasti deberia ser preocupante, hasta para ti.
Tanto llenarte la boca con la libertad de occidente y su garantismo... y luego vas y te cagas en todo ello...
Vergüenza debería darte.
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Pertinax #4 Pertinax
#3 Yo me he referido a Hüseyin Doğru. A esta señora no la conozco.
1 K 29
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#4 Vamos que tu vienes a hablar de tu libro, para enmierdar...

"A esta señora no la conozco."
Pues leete el puto articulo.
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#6 Dav3n
#2 Menudo traidor estás hecho... Madre mía... :coletas:
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Pertinax #10 Pertinax
#6 ¿Traidor a quién? Por curiosidad.
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#11 Juantxi
Realmente no le han condenado a una muerte civil, sino a muerte, teóricamente no puede hacer ni conseguir nada, ni agua.
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menéame