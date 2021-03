La entrevista de Harry y Meghan con Oprah es más grande que Diana

Hace un año pensábamos que habían sido los duques de Sussex quienes rechazaron los títulos para Archie, pero tras las entrevista con Oprah supimos que no les fueron otorgados. Archie es un príncipe de sangre, dado que Harry es hijo del príncipe de Gales y es varón; pero en la práctica, el título nobiliario de príncipe se debe de otorgar (no es automático), lo único que le corresponden de facto son los títulos de cortesía (Conde de Dumbarton). “Dijeron desde que estaba en el vientre, cuando no sabíamos que era niño o niña, que iban a cambiar…