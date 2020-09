Entrevista con Gosho Aoyama (1992)

"En un principio, Magic Kaito era una obra de una sola publicación. Pero cambió la línea al tener popularidad. Pero recuerdo que decía que no aguantaría ni un mes dibujando (...) Me parecía un milagro trabajar para una revista semanal (...) Creía que no podría hacer Yaiba de ninguna manera. Además, pensaba que sería imprescindible parar de trabajar en Kaito, que tanto me gusta. Pero al final pensé que tendría que aprovechar la ocasión. Y lo he hecho, todo lo que podía, como si estuviera en el infierno cada semana."