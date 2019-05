Entrevista desde la cárcel: el candidato Oriol Junqueras no renuncia a la vía unilateral

El líder independentista catalán Oriol Junqueras no renuncia ni a la via unilateral ni al derecho a la autodeterminación. Esto es lo que ha respondido a Euronews en una entrevista desde la cárcel madrileña de Soto del Real, "Es que nosotros no podemos renunciar en ningún caso a la democracia, seguro que no, es imposible que renunciemos a la democracia. Y de hecho por no renunciar a la democracia estamos en la cárcel, y no dejaremos de defender la democracia y el derecho de los ciudadanos a votar