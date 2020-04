Entrevista Antonio Turiel. "Gastamos demasiada energia".  

El dinero en si no tiene valor es un representacion de otras cosas que tiene valor como las cosas materiales o la energia. Nuestras sociedad se basa en el gradisimo consumo de energia y no nos damos cuenta porque estamos muy acostumbrado a ello. Cada persona gasta 2kw continuos de media. Tenemos unos esclavos energeticos que trabajan para nosotros. Nuestras economia se basa en el crecimiento continuo y el hecho de que la extraccion de petroleo no pueda crecer afectara ese principio.