"Yo iba aún a las oficinas de El Jueves a entregar las páginas, porque no había posibilidad de hacerlo por correo electrónico, y, para que os hagáis una idea de lo poco convencido que estaba de lo que hacía, iba siempre a entregar a mediodía, que era cuando no estaban los de la redacción. Porque estaba seguro de que si me veían se acordarían de que tenían que decirme que mi serie era una mierda y que me echaban."