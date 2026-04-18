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Un entrenador de fútbol infantil en Usera se enfrenta a tres años de cárcel por amenazar al padre de un jugador

«yo apoyo a Vox, a la ultraderecha, a estos panchitos inmigrantes de mierda los echaba de aquí, los mataba a todos».

| etiquetas: futbol infantil , usera
17 4 0 K 315 Racismo
8 comentarios
17 4 0 K 315 Racismo
  1. Dakaira #1 Dakaira
    No entraba todo el titular y tuve que escoger para que tuviera sentido, este es el titular completo:

    "Panchito, inmigrante de mierda, yo apoyo a Vox y si tengo una pistola te quito la tontería": un entrenador de fútbol infantil en Usera se enfrenta a tres años de cárcel por amenazar al padre de un jugador
    6 K 96
  2. #2 ctm2000j
    ojalá se coma cárcel y sea él quien a quien se le quite la tontería... ojalá!
    1 K 13
  3. loborojo #3 loborojo
    Estás son las noticias que dan votos a Coz?
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  4. #4 fremen11
    Gente desquiciada y peligrosa, mejor en la cárcel
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  5. Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
    Seguro que no le dijeron "mamahuevos" sino "mamagüevo" y eso no son los eggs sino lo otro, la "tranca", por lo menos en RD es así.
    1 K 26
  6. MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
    #3 Sólo hay que ver los comentarios más valorados en la noticia de El Mundo, la madre que los parió.
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  7. borre #7 borre
    A este le han puesto los cuernos con un inmigrante, jeje.
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  8. sotillo #8 sotillo
    #1 Bien está por racista
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