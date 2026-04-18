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Un entrenador de fútbol infantil en Usera se enfrenta a tres años de cárcel por amenazar al padre de un jugador
«yo apoyo a Vox, a la ultraderecha, a estos panchitos inmigrantes de mierda los echaba de aquí, los mataba a todos».
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#1
Dakaira
No entraba todo el titular y tuve que escoger para que tuviera sentido, este es el titular completo:
"Panchito, inmigrante de mierda, yo apoyo a Vox y si tengo una pistola te quito la tontería": un entrenador de fútbol infantil en Usera se enfrenta a tres años de cárcel por amenazar al padre de un jugador
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#2
ctm2000j
ojalá se coma cárcel y sea él quien a quien se le quite la tontería... ojalá!
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#3
loborojo
Estás son las noticias que dan votos a Coz?
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#4
fremen11
Gente desquiciada y peligrosa, mejor en la cárcel
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#5
Sergio_ftv
Seguro que no le dijeron "mamahuevos" sino "mamagüevo" y eso no son los eggs sino lo otro, la "tranca", por lo menos en RD es así.
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#6
MiguelDeUnamano
#3
Sólo hay que ver los comentarios más valorados en la noticia de El Mundo, la madre que los parió.
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#7
borre
A este le han puesto los cuernos con un inmigrante, jeje.
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#8
sotillo
#1
Bien está por racista
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"Panchito, inmigrante de mierda, yo apoyo a Vox y si tengo una pistola te quito la tontería": un entrenador de fútbol infantil en Usera se enfrenta a tres años de cárcel por amenazar al padre de un jugador