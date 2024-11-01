·
Entre hoy y el martes se esperan lluvias de más de 50 l/m2 y vientos de 70 km/h en estas zonas de Canarias
En los próximos días las lluvias irán más en Canarias, con acumulados que pasarán de los 50 l/m2. Además, también podría nevar en Tenerife y La Palma.
#1
NPCMeneaMePersigue
En Valencia hay temporal la semana que viene que coincide con el puente y ya tenemos a la banda del genocidio en redes negando el temporal porque hay puente y hay que consumir. Como el 29 de octubre, siguen queriendo masacrarnos, matarnos y ahogarnos para que consumamos.
#2
insulabarataria
eso no es una DANA. La etiqueta está mal. No siempre que llueve es por una DANA.
www.aemet.es/documentos/es/conocermas/estudios/dana_ext.pdf
#3
PaulDurden
Eso es bueno pa las papas.
