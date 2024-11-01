Entre la agresión, la agudización de la guerra económica y la negociación

Tras el secuestro de Maduro, Trump intensificó la presión sobre Cuba, buscando el colapso económico. Cuba mantuvo conversaciones aclarando que no cedería su soberanía y Trump aumentó las amenazas considerando opciones como invasión, bombardeos y cambio de régimen. Sin embargo, la preparación militar cubana, la proximidad geográfica y la población cubana en EEUU complican la acción. La prolongación del conflicto perjudica al pueblo cubano y podría desencadenar una crisis humanitaria, afectando también a EEUU en vísperas de elecciones.