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Entre la agresión, la agudización de la guerra económica y la negociación

Entre la agresión, la agudización de la guerra económica y la negociación

Tras el secuestro de Maduro, Trump intensificó la presión sobre Cuba, buscando el colapso económico. Cuba mantuvo conversaciones aclarando que no cedería su soberanía y Trump aumentó las amenazas considerando opciones como invasión, bombardeos y cambio de régimen. Sin embargo, la preparación militar cubana, la proximidad geográfica y la población cubana en EEUU complican la acción. La prolongación del conflicto perjudica al pueblo cubano y podría desencadenar una crisis humanitaria, afectando también a EEUU en vísperas de elecciones.

| etiquetas: cuba , estados unidos , imperialismo
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2 comentarios
4 1 1 K 53 politica
#1 laruladelnorte
el presidente decía a la prensa que Cuba sería “la siguiente” después que terminara la guerra en Irán. Mientras que unos días antes, el 24 de de marzo, varios miles de ciudadanos de origen cubano se manifestaron a favor de una invasión a Cuba en el Milander Park de Hialeah en Miami.

A la gusanera de Miami le importa poco la sangre de su pueblo.
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Findeton #2 Findeton
Lo que perjudica al pueblo cubano son 68 años de comunismo, es decir de miseria.
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menéame