Para entender la crueldad de los republicanos (eng)

Los fundamentos de la legislación de salud de los republicanos, que no han cambiado mucho en las diferentes repeticiones del Trumpcare, son fáciles de describir: sacar del seguro médico de decenas de millones de beneficiarios, hacer que sea mucho peor y mucho más caro para millones más y usar el dinero así ahorrado para reducir los impuestos sobre los ricos. Puede que Donald Trump no lo pille, los informes del NYT y otros, junto con sus propios tweets, sugiere que no tiene idea de lo que va en la legislación promovida por su partido.