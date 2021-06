Entender el consumo de energía de Bitcoin - Entrevista con Alex de Vries de Digiconomist.net [eng]

Alex de Vries es el fundador del sitio web Digiconomist, que desde 2014 analiza el impacto medioambiental de las criptomonedas. Es un experto reconocido internacionalmente en este ámbito y ha sido citado por Bloomberg, CNBC, LSE Business Review, The Daily Telegraph, Money Week, BBC, The Guardian, CNN, The Independent, Newsweek, The Washington Post y muchos otros. Tiene formación en economía financiera y muchos años de experiencia en el análisis de datos y riesgos en algunas de las principales instituciones de la banca y la contabilidad.