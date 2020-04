Ensayo general para una dictadura

Las crónicas de la peste son las crónicas del cambio. Mientras más iguales son los días más se modifica mi opinión sobre ellos, como si el movimiento que no veo afuera —a excepción de quienes pasean solitariamente a sus perros frente a mi ventana— se me hubiera instalado dentro. Ignoro cuándo las restricciones pasaron de parecerme bien a mal, cuándo se me antojaron sospechosas, incluso dictatoriales, como si la función que comenzó titulándose #EstoLoParamosUnidos hubiera acabado siendo un #EnsayoGeneralParaUnaDictadura