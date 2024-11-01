[ENG] Información personal de 4.500 agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza filtrada online

Un denunciante del Departamento de Seguridad Nacional filtró datos personales de unos 4.500 agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza, incluidos nombres y cargos, a un sitio web llamado ICE List tras el tiroteo fatal de Renee Good en Minneapolis. La mayoría sigue trabajando en el DHS, y la base de datos ahora incluye miles de registros. El departamento condena la filtración por riesgos de seguridad.