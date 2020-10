[ENG] 'Es un bulo. No hay pandemia': Los seguidores de Trump siguen fieles mientras el presidente lucha contra la Covid

“Es un bulo. No hay pandemia. Como dijo Trump, ¿cuántos millones mueren por la gripe?”, dijo el camionero de 56 años a la salida del colegio electoral anticipado en St Joseph, Misuri – un núcleo fuerte del presidente. [...] “Si está enfermo, entonces se lo metieron cuando le hicieron la prueba. Es lo que me hicieron a mí cuando fui al hospital porque el corazón me latía muy rápido. A las dos semanas me resfrié,” dijo. “Es político. No confío nada en el gobierno de EEUU. ¿Quiénes son para ordenar seguridad personal? Yo sigo a Trump.”