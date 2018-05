Enfermería para mejorar la sociedad junto a las personas

En estos años me he sentido una persona privilegiada porque he tenido la oportunidad única de conocer a la enfermería desde múltiples y diversos ámbitos. Me he impregnado de los valores que nos identifican como profesión, así como del extraordinario valor de nuestro trabajo cotidiano, de nuestros cuidados. Ambos factores son los que nos han permitido crecer de manera imparable a lo largo de las últimas décadas. Hemos obtenido logros que eran impensables no hace mucho tiempo.