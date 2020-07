Las enfermeras advierten de que no todos los geles hidroalcohólicos protegen

Las enfermeras han advertido este viernes de que no todos los geles hidroalcohólicos protegen frente al COVID-19 y han mostrado su preocupación por el uso de los que no son válidos para ello y dan una falsa sensación de seguridad que puede llevar a exponerse al virus con consecuencias fatales. Por ello, la Organización Colegial de Enfermería ha lanzado una infografía y unos materiales informando de cuáles funcionan y cuáles no y en ello tiene mucho que ver cuanta concentración de alcohol lleva.