Las enfermeras acusan a Ayuso de "olvidarse de ellas": 400 se han ido ya de Madrid

Desde el CODEM se critica a Ayuso por no ofrecer a las enfermeras “retribuciones no acordes ni con su nivel académico ni con su responsabilidad”. En el último mes, un total de 399 enfermeras se han tenido que marchar de la Comunidad de Madrid tras desplazarse a la capital para trabajar sin mucho descanso para hacer frente a la crisis del coronavirus y recibir unos salarios con los que no pueden vivir en la capital española.