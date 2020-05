Una enfermera contradice a Trump sobre el acceso a equipo de protección personal

Una líder de los trabajadores de la salud dijo ayer en la Casa Blanca, frente al presidente Donald Trump, que el acceso a los EPIs, como las mascarillas, no ha sido constante durante la emergencia del coronavirus. “Ha sido esporádico, pero manejable… ciertamente hay áreas donde el acceso a EPIs (equipos de protección personal) no ha sido ideal, pero este es un momento sin precedentes”, indicó Sophia Thomas, presidenta de la Asociación Estadounidense de Enfermeras. A Trump no le agradó esto: "no ha sido esporádico para mucha gente”, respondió.