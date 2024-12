La enfermera condenada por intoxicar con metadona a sus compañeros en la cárcel de Huelva: "Lucho por demostrar que soy inocente porque se basan en informes falsos e infundados"

E. M. S. presenta un recurso de casación ante el Tribunal Supremo después de haber sido condenada a 21 años de prisión. "Estoy siendo culpada de algo que no he hecho" Argumenta que su caso se basa en "suposiciones y acusaciones sin fundamento" y asegura que no intoxicó con metadona y otros fármacos a los siete compañeros de trabajo. Cuestionada por el motivo de que le acusen a ella, sostiene que "es muy difícil saberlo, pero lo único que puedo pensar es que otra persona en la prisión haya estado detrás de todo esto."