edición general
La energía nuclear vuelve al centro del debate: un nuevo informe sugiere que podría reducir hasta un 31% los costos eléctricos en economías emergentes antes de 2050

El resultado es un esquema más compacto, con menos redes, menos baterías, menos CAPEX y un funcionamiento diario más predecible. El estudio insiste en que el futuro no será un duelo solar versus nuclear, sino solar + nuclear, combinando volumen renovable con potencia firme. Las redes eléctricas diseñadas en torno a renovables puras presentan picos diurnos seguidos de noches que requieren almacenamiento masivo además de una expansión significativa de redes de transmisión. La nuclear suaviza ese comportamiento y evita sobredimensionar el sistema

javierchiclana #3 javierchiclana
Claro, un informe realizado por el lobby nuclear xD
#7 El_dinero_no_es_de_nadie *
#3 ¿Puedes rebatir el informe con datos?
La realidad es que Europea tiene que invertir 1,2 billones en redes para poder integrar las renovables y almacenamiento de aquí a 2040, lo que incrementa el coste CAPEX en el sistema eléctrico.
www.meneame.net/m/actualidad/europa-invertira-1-2-billones-redes-elect

#4 Los residuos están en la ecuación ya que se guardan en un AGP y lo pagan las centrales, no es algo que no esté incluido.
javierchiclana #9 javierchiclana
#7 Lo intentaré. Pásame el informe.
#19 chavi
#7 Coste medio de las ultimas 10 centrales abiertas? Coste medio de desmantelamiento ?

Coste medio mundial del kw nuclear sumando todos los costes ? Incluyendo lo que siguen costando Fukushima y Chernobil sin generar nada.
#20 juanrey
#7 No pregunta si las renovables solas podrían ser suficientes o mejores.
Quizás eso se puede decir que es sesgo por omisión comparativa

El informe indica como asegurar electricidad abundante 24/7 para economías que quieren industrializarse rápido sin aumentar emisiones, y por eso elige la nuclear (las renovables no "siempre" cubren solas energía firme 24/7 al menor costo del sistema)
#4 Almirantecaraculo
Y dale perico al torno. Si sacamos de la ecuación los residuos y peligros obviamente es más eficaz que quemar combustibles. Obviamente.
Pero luego los residuos que hacemos con ellos? Y la contaminación?
Yo no sé si es necedad o maldad.
frg #10 frg
#4 Habiendo paneles solares, es maldad, por todos los costados.
Asimismov #14 Asimismov *
#10 y eólica y baterías, pantanos y balsas de agua.
#16 tierramar *
Chernobyl ya va por el segundo sarcofago que ha quedado dañado por la guerra, y no cumple su función de contención.
www.meneame.net/story/reparaciones-emergencia-sarcofago-chernobil-podr Las reparaciones de emergencia del sarcófago de Chernóbil "podrían superar los 100 millones de euros". Lo van a pagar contribuyentes europeos, NO las empresas
Y todo esto sin hablar del coste humano: la aumento de cánceres,...
#15 tierramar
Qué sinvergüenzas: sale barato a las empresas, porque de los costos se ocupan los estados!!
Los residuos hay que almacenarlos durante miles de años. No se pierdan este documental sobre el primer almacen nuclear permanente: vimeo.com/168473601 El coste estimado de este proyecto es de 818 millones de €. Y tiene que durar 100000 años
Malinke #1 Malinke
Si a 2050 no hemos arreglado esto de otra forma, vamos mal.
#8 Quaid
A quién le importa reducir los costos si pueden subir los impuestos?
#17 chavi
Los cojones....

Ya veo yo una economia emergente pagando y amortizando una central nuclear que tardara 10 años en empezar a generar.,
NoPracticante #5 NoPracticante
¿Qué podría salir mal?
#2 merameque
Barata (quizás) pero mata, chernobyl, Fukushima...
bronco1890 #6 bronco1890
#2 y Three Miles Island, no hay más.
#11 tierramar
#6 Mayack, Three Mile Island,...estos los que sabemos los accidentes nucleares nunca acaban, ahora mismo Chernobyl necesita otra carcasa porque la actual ya no cumple su función. Y sólo nos enteramos de los accidentes visibles por explosión, las fugas invisibles para los sentidos humanos no nosenteramos
Asimismov #13 Asimismov
#6 Ascó 1
#18 chavi
#2 De barata, nada de nada
#21 alkalin
#2 No hace falta que te vayas tan lejos: Vandellos I.

www.3cat.cat/3cat/els-herois-de-vandellos-i/

Recomiendo el documental.
