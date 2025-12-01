La energía nuclear vuelve al centro del debate: un nuevo informe sugiere que podría reducir hasta un 31% los costos eléctricos en economías emergentes antes de 2050

El resultado es un esquema más compacto, con menos redes, menos baterías, menos CAPEX y un funcionamiento diario más predecible. El estudio insiste en que el futuro no será un duelo solar versus nuclear, sino solar + nuclear, combinando volumen renovable con potencia firme. Las redes eléctricas diseñadas en torno a renovables puras presentan picos diurnos seguidos de noches que requieren almacenamiento masivo además de una expansión significativa de redes de transmisión. La nuclear suaviza ese comportamiento y evita sobredimensionar el sistema
| etiquetas: nuclear , capex , economías emergentes , brasil , india , indonesia , ghana , nigeri
La realidad es que Europea tiene que invertir 1,2 billones en redes para poder integrar las renovables y almacenamiento de aquí a 2040, lo que incrementa el coste CAPEX en el sistema eléctrico.
www.meneame.net/m/actualidad/europa-invertira-1-2-billones-redes-elect
#4 Los residuos están en la ecuación ya que se guardan en un AGP y lo pagan las centrales, no es algo que no esté incluido.
Coste medio mundial del kw nuclear sumando todos los costes ? Incluyendo lo que siguen costando Fukushima y Chernobil sin generar nada.
Quizás eso se puede decir que es sesgo por omisión comparativa
El informe indica como asegurar electricidad abundante 24/7 para economías que quieren industrializarse rápido sin aumentar emisiones, y por eso elige la nuclear (las renovables no "siempre" cubren solas energía firme 24/7 al menor costo del sistema)
Pero luego los residuos que hacemos con ellos? Y la contaminación?
Yo no sé si es necedad o maldad.
www.meneame.net/story/reparaciones-emergencia-sarcofago-chernobil-podr Las reparaciones de emergencia del sarcófago de Chernóbil "podrían superar los 100 millones de euros". Lo van a pagar contribuyentes europeos, NO las empresas
Y todo esto sin hablar del coste humano: la aumento de cánceres,...
Los residuos hay que almacenarlos durante miles de años. No se pierdan este documental sobre el primer almacen nuclear permanente: vimeo.com/168473601 El coste estimado de este proyecto es de 818 millones de €. Y tiene que durar 100000 años
Ya veo yo una economia emergente pagando y amortizando una central nuclear que tardara 10 años en empezar a generar.,
www.3cat.cat/3cat/els-herois-de-vandellos-i/
Recomiendo el documental.