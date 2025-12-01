La energía nuclear vuelve al centro del debate: un nuevo informe sugiere que podría reducir hasta un 31% los costos eléctricos en economías emergentes antes de 2050

El resultado es un esquema más compacto, con menos redes, menos baterías, menos CAPEX y un funcionamiento diario más predecible. El estudio insiste en que el futuro no será un duelo solar versus nuclear, sino solar + nuclear, combinando volumen renovable con potencia firme. Las redes eléctricas diseñadas en torno a renovables puras presentan picos diurnos seguidos de noches que requieren almacenamiento masivo además de una expansión significativa de redes de transmisión. La nuclear suaviza ese comportamiento y evita sobredimensionar el sistema