Las encuestas auguran el rechazo al plan del Gobierno japonés para el traslado de la base de EEUU en Okinawa

El estudio apunta a que el 15,8 por ciento apoyarán la reubicación. En la consulta habrá tres opciones: sí, no o ninguna y el 13,1 por ciento de los encuestados respondió que "ninguna". Entre quienes rechazan la reubicación, casi el 40 por ciento no quieren que haya ninguna base militar estadounidense en Okinawa. Entre quienes apoyan el traslado, el 55 por ciento consideran que hay problemas de seguridad relacionados con la presencia de tropas estadounidenses. El resultado del referéndum no será vinculante, pero el gobernador de Okinawa,